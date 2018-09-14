Медицинские изделияСтоматологические и зубопротезные инструменты и материалыМатериалы стоматологическиеВоск для брекет-систем (Wax for Braces) Воск для брекет-систем (Wax for Braces) (557993) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 106,50 грн Без рецепта 2 шт от 106,50 грн 1 шт от 106,50 грн В наличии в 25 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Свисс-Трейд Количество штук в упаковке 2 шт. Медицинские изделия Материалы стоматологические