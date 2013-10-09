ДЕРМАЛЕКС® КОНТАКТ (DERMALEX® REPAIR CONTACT) (557820) - инструкция по применению Медицинские изделия
ДЕРМАЛЕКС КОНТАКТ инструкция по применению
Характеристика
Дермалекс Контакт — изделие медицинского назначения, которое стимулирует восстановление поврежденного эпидермального барьера. Для обеспечения гипоаллергенных свойств Дермалекс Контакт содержит минимально возможное количество консервантов и стабилизаторов. Средство выпускается в форме крема для нанесения на кожу. Дермалекс Контакт разработан и клинически испытан дерматологами.
- Дермалекс Контакт используют как при аллергическом, так и при простом контактном дерматите (раздражении кожи).
- Дермалекс Контакт предназначен для использования у пациентов в возрасте старше 6 лет с симптомами контактного дерматита легкой и средней степени тяжести. Средство активирует собственные восстановительные механизмы кожи и создает дополнительный барьер, который защищает кожу от повреждающих агентов, — в частности, патогенных микроорганизмов и тому подобных. Средство также содержит компоненты, которые компенсируют дефицит естественных церамидов, характерный для дерматита, увлажняют и смягчают кожу.
- Дермалекс Контакт является дерматологическим средством для лечения контактного дерматита, в частности, таких симптомов, как зуд, покраснение, эрозии, мокнутие, сухость, шелушение и огрубение кожи.
- Дермалекс Контакт рекомендован как для устранения симптомов контактного дерматита, так и для контроля состояния кожи после достижения улучшения.
- Дермалекс Контакт не используют у детей в возрасте до 6 лет.
- Дермалекс Контакт не содержит кортикостероидов, ингибиторов кальциневрина, каннабиноидов, искусственных красителей и парабенов.
- В случаях тяжелого и сверхострого течения контактного дерматита использование средства возможно только после консультации дерматолога.
- Сообщений об аллергических реакциях при использовании средства в период клинических испытаний и после них не зафиксировано.
Рекомендации по использованию
- перед началом использования снять алюминиевую прокладку, содержащуюся под пластиковым колпачком.
- Осторожно промыть пораженный участок кожи теплой водой и, при необходимости, специальным лосьоном для очищения кожи.
- Нанести тонкий слой Дермалекс Контакт на пораженные участки кожи, отводя волосы в сторону. Распределить средство на коже головы вращающими движениями пальцев в месте образования псориатических поражений. Дождаться, пока средство высохнет, и не смывать его до следующего принятия душа. Повторять нанесение 2–3 раза в сутки (а также после купания, принятия душа).
- Дермалекс не имеет ограничений по частоте и продолжительности использования.
- В случае чрезвычайной сухости или зуда после аппликации Дермалекс рекомендуется нанести гипоаллергенный увлажняющий крем без запаха, который обеспечит дополнительную защиту пораженного участка.
Важная информация. В первые 2–3 дня использования крем следует наносить на влажную кожу. Дермалекс Контакт является водорастворимым, поэтому после каждого мытья пораженного участка нанесение следует повторить.
- Не расчесывать кожу, которая чешется. Всегда коротко подстригать ногти, чтобы предотвратить инфицирование и раздражение кожи.
- Рекомендуется носить свободную одежду, изготовленную из натуральных тканей.
- Избегать контакта средства с глазами. В случае если крем попал в глаза, тщательно промыть их теплой водой.
- Избегать контакта крема Дермалекс Контакт с половыми органами. В случае если контакт все же произошел, тщательно промыть их теплой водой.
- Только для наружного использования. Не наносить на открытые раны (в том числе раны, которые образовались в результате растрескивания или расчесывания кожи).
Побочные эффекты
не получено сообщений о возникновении значительных или незначительных побочных эффектов во время и после клинических испытаний средства.
Особые указания
Дермалекс Контакт не загрязняет одежду, не оказывает фотосенсибилизирующего действия, не вызывает атрофии и нарушения пигментации кожи, не вызывает синдрома отмены после прекращения использования средства.
Если при использовании средства выраженность симптомов заболевания не уменьшается или возникли какие-либо побочные эффекты (устойчивое раздражение, аллергические реакции), следует прекратить использование средства и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействия
сообщений о несовместимости или перекрестных аллергических реакциях в период клинических испытаний и после них не зафиксировано. Однако при использовании каких-либо средств перед началом комбинированного лечения с кремом Дермалекс Контакт следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных эффектов.
Условия хранения
при комнатной температуре (не выше 25 °C). Не размещать средство у источников тепла, на прямом солнечном свете и в экстремально холодных местах.