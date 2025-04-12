Контейнеры/емкости и другие изделия для хранения и транспортировки

Футляр для зубных щеток (Toothbrush case)

6 препаратовНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Кот №1
Свисс-Трейд
от 253,96 грн
в 80 аптеках
Найти в аптеках
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Лев №1
Свисс-Трейд
от 187,80 грн
в 44 аптеках
Найти в аптеках
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Панда №1
Свисс-Трейд
от 262,20 грн
в 39 аптеках
Найти в аптеках
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Пингвин №1
Свисс-Трейд
от 187,80 грн
в 36 аптеках
Найти в аптеках
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Собака №1
Свисс-Трейд
от 187,80 грн
в 23 аптеках
Найти в аптеках
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Черепаха №1
Свисс-Трейд
от 187,80 грн
в 17 аптеках
Найти в аптеках
Цены в Киев
от 187,80 грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
Свисс-Трейд
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия