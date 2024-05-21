Все аптеки Украины
Медицинские изделияШовный материалРассасывающийся шовный материал (с иглой или без)викрилВикрил плюс с покрытием антибактериальный, полиглактин 910

Викрил плюс с покрытием антибактериальный, полиглактин 910 (533602) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Викрил плюс с покрытием антибактериальный, полиглактин 910
Цена в городе Киев
от 133,00 грн
Без рецепта
1 шт от 133,00 грн 1 шт от 128,04 грн 1 шт Нет в наличии 36 шт Нет в наличии
Больше
+1
В наличии в 1 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
3/0, фиолет.
Медицинские изделия
викрил