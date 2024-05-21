Медицинские изделияШовный материалРассасывающийся шовный материал (с иглой или без)викрилВикрил плюс с покрытием антибактериальный, полиглактин 910 Викрил плюс с покрытием антибактериальный, полиглактин 910 (533602) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 133,00 грн Без рецепта 1 шт от 133,00 грн 1 шт от 128,04 грн 1 шт Нет в наличии 36 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ethicon, Inc Форма выпуска 3/0, фиолет. Медицинские изделия викрил