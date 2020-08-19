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Бутылочка для кормления (Feeding bottle) (522411) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бутылочка для кормления (Feeding bottle)
Цена в городе Киев
от 287,04 грн
Без рецепта
1 шт от 287,04 грн 1 шт от 59,00 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 27 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Scf070/25
Объем
260 мл
Медицинские изделия
бутылочки пластиковые прочие бутылочки