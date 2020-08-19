Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормлениябутылочки пластиковыеБутылочка для кормления (Feeding bottle) Бутылочка для кормления (Feeding bottle) (522411) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 287,04 грн Без рецепта 1 шт от 287,04 грн 1 шт от 59,00 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 27 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Philips Consumer Lifestyle Форма выпуска Scf070/25 Объем 260 мл Медицинские изделия бутылочки пластиковые прочие бутылочки