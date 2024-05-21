Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормленияантиколиковые бутылочкиБутылочка (Bottle) Бутылочка (Bottle) (521387) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 90,31 грн Без рецепта 1 шт от 90,31 грн 1 шт от 90,98 грн 1 шт от 216,50 грн 1 шт от 194,60 грн Больше +1 В наличии в 27 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска Одноцветная Объем 130 мл Медицинские изделия антиколиковые бутылочки бутылочки пластиковые