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Бутылочка (Bottle) (521387) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бутылочка (Bottle)
Цена в городе Киев
от 90,31 грн
Без рецепта
1 шт от 90,31 грн 1 шт от 90,98 грн 1 шт от 216,50 грн 1 шт от 194,60 грн
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В наличии в 27 аптеках
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Форма выпуска
Одноцветная
Объем
130 мл
Медицинские изделия
антиколиковые бутылочки бутылочки пластиковые