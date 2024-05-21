Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормлениябутылочки пластиковыеБутылочка (Bottle) Бутылочка (Bottle) (480192) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 137,28 грн Без рецепта 1 шт от 137,28 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии В наличии в 16 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Novatex Форма выпуска Декор Объем 150 мл Медицинские изделия бутылочки пластиковые