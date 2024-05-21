Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормлениябутылочки стеклянныеБутылочка стеклянная Бутылочка стеклянная (466319) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 104,67 грн Без рецепта 1 шт от 104,67 грн 1 шт от 102,66 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 30 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска (44605-2) Объем 125 мл Медицинские изделия бутылочки стеклянные