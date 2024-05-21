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Аппликатор Ляпко шанс (465132) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аппликатор Ляпко шанс
Цена в городе Киев
от 435,60 грн
Без рецепта
1 шт от 435,60 грн 1 шт от 497,55 грн 1 шт от 490,00 грн 1 шт от 504,30 грн 1 шт от 520,20 грн
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В наличии в 20 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Шанс
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
аппликаторы Ляпко