Медицинские изделияПрочие изделия для леченияАппликаторыаппликаторы ЛяпкоАппликатор Ляпко шанс Аппликатор Ляпко шанс (465132) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 435,60 грн Без рецепта 1 шт от 435,60 грн 1 шт от 497,55 грн 1 шт от 490,00 грн 1 шт от 504,30 грн 1 шт от 520,20 грн Больше +2 В наличии в 20 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ляпко Форма выпуска Шанс Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия аппликаторы Ляпко