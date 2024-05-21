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Аппликатор Ляпко валик лицевой (464769) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аппликатор Ляпко валик лицевой
Цена в городе Киев
от 368,29 грн
Без рецепта
1 шт от 368,29 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 9 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Валик лицевой
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
аппликаторы Ляпко