Медицинские изделияПрочие изделия для леченияАппликаторыаппликаторы ЛяпкоАппликатор Ляпко валик лицевой Аппликатор Ляпко валик лицевой (464769) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 368,29 грн Без рецепта 1 шт от 368,29 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 9 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ляпко Форма выпуска Валик лицевой Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия аппликаторы Ляпко