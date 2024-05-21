БРИЗЕР ТРИТ (BREATHER TREAT) РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ (BREATHER TREAT) (443297) - инструкция по применению Медицинские изделия
БРИЗЕР ТРИТ инструкция по применению
Характеристика
Breather Treat (Бризер Трит) — р-р стерильный для ингаляционного и интраназального введения, который облегчает дыхание путем разрежения и улучшения выведения секрета слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей у пациентов с воспалительными заболеваниями органов дыхания за счет осмотического эффекта. Р-р стимулирует защитные свойства слизистых оболочек верхних дыхательных путей благодаря способности активно разжижать и выводить выделения, образующиеся при инфекционных и аллергических заболеваниях. Используется в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, в том числе с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс).
Показания к использованию. Показан больным с ОРВИ, гриппом, ларингитами, трахеитами, бронхитами, бронхиолитами, муковисцидозом, бронхоэктатической болезнью и хроническими обструктивными заболеваниями легких. Также назначается при острых и хронических заболеваниях носоглотки, носовой полости и пазух, гипертрофии аденоидов у детей, круглогодичного и сезонного аллергического ринита для уменьшения отека слизистой оболочки, разрежения секрета и облегчения дыхания.
Рекомендации по использованию
способ использования и дозы
Использование с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс). Ингаляцию р-ра можно проводить с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) с использованием специальной маски на лицо, загубника или назальной канюли.
При использовании у детей (от рождения): использовать 1–4 ml (мл) р-ра. Доза, продолжительность и частота использования определяются врачом.
При использовании у взрослых: использовать по одному контейнеру 2 раза в сутки. При необходимости частота использования может быть повышена до 4 раз в сутки.
1. Подготовить к использованию ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс).
2. Открыть пакет из фольги и отделить однодозовый контейнер. Убедиться, что контейнер не был поврежден.
3. Встряхнуть контейнер, который отделили. Другие контейнеры оставить в пакете из фольги и поместить их в картонную коробку. Не вынимать контейнеры из пакета, если в этом нет необходимости.
4. Держа контейнер за верхний край, повернуть другой край, чтобы открыть контейнер.
5. Вставить контейнер в ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс) открытым краем вниз и слегка надавить. Убедиться, что весь р-р перетек в резервуар прибора.
6. Закрыть резервуар системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) и использовать по назначению.
После использования промыть ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс), остатки р-ра утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации медицинских отходов.
Интраназальное введение. Взрослым — по 3 капли; детям — по 1–2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.
Способ использования для взрослых: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предупреждения утечки р-ра необходимо лечь или сесть и запрокинуть голову назад, затем закапать р-р. При закапывании р-ра в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова должна быть наклонена вправо при закапывании р-ра в левый носовой ход. После закапывания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки р-ра на лице следует вытереть салфеткой.
Способ использования для детей: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы ребенка от секрета. После очистки носа от секрета закапать р-р в каждый носовой ход. При закапывании р-ра в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при закапывании р-ра в левый носовой ход. После закапывания ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего следует посадить ребенка и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки р-ра на лице следует вытереть салфеткой.
Меры безопасности. Р-р предназначен для использования только путем ингаляционного или интраназального введения. Использовать изделие в соответствии с инструкцией по использованию. Проконсультироваться с врачом перед использованием, если у Вас есть вопросы.
Использование у детей должно проходить под наблюдением взрослых!
При возникновении каких-либо побочных эффектов использование медицинского изделия следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Не использовать изделие, если контейнер был поврежден.
Не использовать изделие по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Не смешивать с другими р-рами или лекарственными средствами!
Не использовать повторно. Изделие предназначено для одноразового применения.
Противопоказания
Breather Treat (Бризер Трит) противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам изделия.
Побочные эффекты
у лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов р-ра возможные реакции повышенной чувствительности. В редких случаях могут возникать гиперемия слизистой оболочки носа, головокружение, кашель или бронхоспазм.
Условия хранения
хранить в защищенном от солнечных лучей месте при температуре 5–30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.