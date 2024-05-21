БРИЗЕР БАРЬЕР (BREATHER BARRIER) РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ (BREATHER BARRIER) (443296) - инструкция по применению Медицинские изделия
БРИЗЕР БАРЬЕР инструкция по применению
Характеристика
Breather Barrier (Бризер Барьер) — р-р стерильный для ингаляционного и интраназального введения. Это природный изотонический солевой р-р в концентрации, которая адаптирована для совместимости с жидкостями организма человека. Используется для увлажнения и очистки верхних дыхательных путей от аллергенов, микроорганизмов и пыли, в том числе для использования в ингаляционной системе Breather AirOx (Бризер АйрОкс).
Показания к использованию. Разрешается использовать у младенцев, детей и взрослых.
Для гигиенического ухода, увлажнения и очищения слизистой оболочки верхних дыхательных путей в помещениях с сухим воздухом, обусловленным работой кондиционеров (в том числе автомобильных), обогревателей, радиаторов центрального отопления, при повторных перелетах, от аллергенов в период цветения растений, пыли, имеющейся в условиях загрязненного воздуха. Для использования у пациентов с заболеваниями слизистой оболочки носа и придаточных пазух, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки или образованием слизи (атрофический, аллергический, инфекционный, медикаментозный ринит).
Как вспомогательное средство при применении локальных сосудосуживающих средств. После операционных вмешательств в полости носа и носовых пазухах. Также можно использовать для разведения ингаляционных лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя.
Рекомендации по использованию
способ использования и дозы
Использование с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс). Ингаляцию р-ра Breather Barrier (Бризер Барьер) проводить с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) с использованием специальной маски на лицо, загубника или назальной канюли.
1. Подготовить к использованию ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс).
2. Открыть пакет из фольги и отделить однодозовый контейнер. Убедиться, что контейнер не был поврежден.
3. Встряхнуть отделенный контейнер. Другие контейнеры оставить в пакете из фольги и поместить их в картонную коробку. Не вынимать контейнеры из пакета, если в этом нет необходимости.
4. Держа контейнер за верхний край, повернуть другой край, чтобы открыть контейнер.
5. Вставить контейнер в ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс) открытым краем вниз и слегка надавить. Убедиться, что весь р-р перетек в резервуар прибора.
6. Закрыть резервуар системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) и использовать по назначению.
После использования промыть ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс), остатки р-ра утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации медицинских отходов.
Интраназальное введение. Взрослым — по 2 капли; детям в возрасте от 1 года — по 1–2 капли; детям в возрасте до 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки в терапевтических целях, с гигиенической целью — 1–4 раза в сутки.
Использовать до 4 нед.
Способ использования для взрослых: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предупреждения утечки р-ра необходимо лечь или сесть и запрокинуть голову назад, затем закапать р-р. При закапывании р-ра в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова должна быть наклонена вправо при закапывании р-ра в левый носовой ход. После закапывания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки р-ра на лице следует вытереть салфеткой.
Способ использования для детей: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы ребенка от секрета. После очистки носа от секрета закапать р-р в каждый носовой ход. При закапывании р-ра в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при закапывании р-ра в левый носовой ход. После закапывания ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего следует посадить ребенка и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки р-ра на лице следует вытереть салфеткой.
Для разведения ингаляционных лекарственных средств используют 2–4 ml (мл) р-ра. Использовать для разведения только тех лекарственных средств, в инструкции к которым указана возможность разведения физиологическим р-ром 0,9% натрия хлорида.
Меры безопасности. Р-р предназначен для использования только путем ингаляционного или интраназального введения. Использовать изделие в соответствии с инструкцией для использования. Проконсультироваться с врачом перед использованием, если у Вас есть вопросы.
У детей использовать под присмотром взрослых.
При возникновении каких-либо побочных эффектов использование медицинского изделия следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Не использовать изделие, если контейнер был поврежден.
Не использовать изделие по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Не использовать повторно. Изделие предназначено для одноразового применения.
Противопоказания
Breather Barrier (Бризер Барьер) противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам изделия.
Побочные эффекты
у лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов медицинского изделия возможны реакции повышенной чувствительности.
Условия хранения
хранить в защищенном от солнечных лучей месте при температуре 5–30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.