способ использования и дозы

Использование с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс). Ингаляцию р-ра Breather Barrier (Бризер Барьер) проводить с помощью ингаляционной системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) с использованием специальной маски на лицо, загубника или назальной канюли.

1. Подготовить к использованию ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс).

2. Открыть пакет из фольги и отделить однодозовый контейнер. Убедиться, что контейнер не был поврежден.

3. Встряхнуть отделенный контейнер. Другие контейнеры оставить в пакете из фольги и поместить их в картонную коробку. Не вынимать контейнеры из пакета, если в этом нет необходимости.

4. Держа контейнер за верхний край, повернуть другой край, чтобы открыть контейнер.

5. Вставить контейнер в ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс) открытым краем вниз и слегка надавить. Убедиться, что весь р-р перетек в резервуар прибора.

6. Закрыть резервуар системы Breather AirOx (Бризер АйрОкс) и использовать по назначению.

После использования промыть ингаляционную систему Breather AirOx (Бризер АйрОкс), остатки р-ра утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации медицинских отходов.

Интраназальное введение. Взрослым — по 2 капли; детям в возрасте от 1 года — по 1–2 капли; детям в возрасте до 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки в терапевтических целях, с гигиенической целью — 1–4 раза в сутки.

Использовать до 4 нед.

Способ использования для взрослых: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предупреждения утечки р-ра необходимо лечь или сесть и запрокинуть голову назад, затем закапать р-р. При закапывании р-ра в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова должна быть наклонена вправо при закапывании р-ра в левый носовой ход. После закапывания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки р-ра на лице следует вытереть салфеткой.

Способ использования для детей: перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы ребенка от секрета. После очистки носа от секрета закапать р-р в каждый носовой ход. При закапывании р-ра в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при закапывании р-ра в левый носовой ход. После закапывания ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего следует посадить ребенка и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета. Остатки р-ра на лице следует вытереть салфеткой.

Для разведения ингаляционных лекарственных средств используют 2–4 ml (мл) р-ра. Использовать для разведения только тех лекарственных средств, в инструкции к которым указана возможность разведения физиологическим р-ром 0,9% натрия хлорида.

Меры безопасности . Р-р предназначен для использования только путем ингаляционного или интраназального введения. Использовать изделие в соответствии с инструкцией для использования. Проконсультироваться с врачом перед использованием, если у Вас есть вопросы.

У детей использовать под присмотром взрослых.

При возникновении каких-либо побочных эффектов использование медицинского изделия следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Не использовать изделие, если контейнер был поврежден.

Не использовать изделие по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не использовать повторно. Изделие предназначено для одноразового применения.