Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияГели/кремыгели/кремы для ультразвуковых исследованийГель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel) Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel) (439020) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 119,00 грн Без рецепта 1 шт от 119,00 грн 1 шт от 384,50 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 4 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ТВЕЛ Вес 1000 г Медицинские изделия гели/кремы для ультразвуковых исследований Регистрационное удостоверение 49 от 11.10.2016