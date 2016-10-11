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Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel) (439020) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel)
Цена в городе Киев
от 119,00 грн
Без рецепта
1 шт от 119,00 грн 1 шт от 384,50 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 4 аптеках
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Производитель
Вес
1000 г
Медицинские изделия
гели/кремы для ультразвуковых исследований
Регистрационное удостоверение
49 от 11.10.2016