Иглы атравматические с ПГА плетеным (Needles atraumatic with wicker PGA)
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ
2/0 (3) 75 см игла 26 мм режущая №1Опусмед
2/0 (3) 75 см игла 26 мм колющая №1Опусмед
3/0 (2) 75 см игла 22 мм режущая №1Опусмед
3/0 (2) 90 см игла 26 мм режущая №1Опусмед
0 (3,5) 90 см игла 48 мм колющая 1/2 №1Опусмед
Характеристики
Производитель
Опусмед
Медицинские изделия
Форма выпуска
2/0 (3)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.