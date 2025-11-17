нить полигликолидная

Иглы атравматические с ПГА плетеным (Needles atraumatic with wicker PGA)

ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ
2/0 (3) 75 см игла 26 мм режущая №1
Опусмед
от 48,06 грн
в 1 аптеке других городов
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ
2/0 (3) 75 см игла 26 мм колющая №1
Опусмед
Нет в наличии
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ
3/0 (2) 75 см игла 22 мм режущая №1
Опусмед
Нет в наличии
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ
1 (4) 1.5 м №1
Опусмед
Нет в наличии
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ
3/0 (2) 90 см игла 26 мм режущая №1
Опусмед
Нет в наличии
ИГЛЫ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ С НИТЬЮ - ПОЛИГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНАЯ
0 (3,5) 90 см игла 48 мм колющая 1/2 №1
Опусмед
Нет в наличии
от 48,06 грн
Характеристики
Производитель
Опусмед
Медицинские изделия
Форма выпуска
2/0 (3)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.