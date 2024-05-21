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Бандаж на лучезапястный сустав (Bandage on wrist joint) (434993) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бандаж на лучезапястный сустав (Bandage on wrist joint)
Цена в городе Киев
от 275,23 грн
Без рецепта
1 шт от 275,23 грн 1 шт от 370,88 грн 1 шт от 237,44 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 90 аптеках
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Форма выпуска
8506, эластичный
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Средства для фиксации суставов бандажи компрессионные