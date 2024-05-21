Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на лучезапястный сустав (Bandage on wrist joint) Бандаж на лучезапястный сустав (Bandage on wrist joint) (434993) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 275,23 грн Без рецепта 1 шт от 275,23 грн 1 шт от 370,88 грн 1 шт от 237,44 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 90 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска 8506, эластичный Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Средства для фиксации суставов бандажи компрессионные