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АТОМЕР МИНИ ПРОПОЛИС СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 35 мл, №1 - Киев (133192) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -4,13 грн
109,37 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
126,35
Экономия: -6,59 грн
119,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
155,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 53-Д
Всего: упаковка (1)
195,99
Экономия: -43,17 грн
152,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (1)
175,99
Экономия: -23,17 грн
152,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
157,61 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
157,00 грн
В других городах:
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
Всего: упаковка (1)
107,57 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 41 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
163,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
163,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
163,00 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
163,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
163,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
163,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (2)
174,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
163,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
163,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 41 мин
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
163,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
163,00 грн