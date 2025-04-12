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Зеркало носовое по Хартманн (Nasal mirror according to Hartmann)
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от
521,73
грн
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Характеристики
Производитель
Surgiwell
Форма выпуска
34.5502
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Прочие инструменты
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
521,73
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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