Прочие инструменты

Зеркало носовое по Хартманн (Nasal mirror according to Hartmann)

ЗЕРКАЛО НОСОВОЕ по Hartmann SURGIWELOMED 34.5502 3 см №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 521,73 грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Surgiwell
Форма выпуска
34.5502
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия