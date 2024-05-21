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Вита-пос (Vita-pos) (417465) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Вита-пос (Vita-pos)
Цена в городе Киев
от 447,50 грн
Без рецепта
1 шт от 447,50 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Мазь глазная
Вес
5 г
Медицинские изделия
Средства для офтальмологического использования