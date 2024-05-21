Медицинские изделияОфтальмологические и оптические изделияСредства для офтальмологического использованияВита-пос (Vita-pos) Вита-пос (Vita-pos) (417465) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 447,50 грн Без рецепта 1 шт от 447,50 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ursapharm Форма выпуска Мазь глазная Вес 5 г Медицинские изделия Средства для офтальмологического использования