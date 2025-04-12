Шприц гиподермальный стерильный
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 5 мл с иглой 22g х 1 1/2 (0,7 х 38 мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 2 мл с иглой 23g х 1 1/4 (0,6 х 32 мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 10 мл с иглой 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 20 мл с иглой 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 2 мл с 2 иглами 23gх1 1/4" (0,6х32мм), 24gх1 1" (0,55х25мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 5 мл с 2 иглами 23gх1 1/4" (0,6х32мм), 22gх1 1/2" (0,7х38мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 10 мл с 2 иглами 23gх1 1/4" (0,6х32мм), 21gх1 1/2" (0,8х38мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
2b трехкомпонентный 20 мл с 2 иглами 23gх1 1/4" (0,6х32мм), 21gх1 1/2" (0,8х38мм) №1Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ГИПОДЕРМАЛЬНЫЙ
Mp medplast 2 мл с 2 иглами 23gх1 1/4" (0,6х32мм), 24gх1 1" (0,55х25мм) №100Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Характеристики
Производитель
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Форма выпуска
2b
Условия продажи
Без рецепта
Объем
5 мл
Медицинские изделия