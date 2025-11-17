ИАРИКЛИН СПРЕЙ (EARICLEAN SPRAY)
ИАРИКЛИН СПРЕЙ инструкция по применению
Состав
Состав: диоктил сульфосукцинат натрия, экстракт алоэ, гиалуронат натрия, глицерин.
Характеристика
Иариклин Спрей — мягкое изделие, предназначенное для гигиены ушей. Используется для удаления остатков ушной серы и серных пробок и профилактики их образования.
Медицинское изделие содержит:
- диоктил сульфосукцинат натрия, эффективно удаляющий ушную серу, особенно у детей;
- экстракт алоэ вера, натуральный ингредиент, известный своими увлажняющими свойствами;
- гиалуронат натрия, ответственный за поддержание надлежащей гидратации слизистой оболочки уха.
Медицинское изделие не содержит консервантов, парабенов и пропеллентов.
Показания ИАРИКЛИН СПРЕЙ
физиологически сера защищает ухо от пыли, инородных тел и инфекций. Это естественный барьер, который препятствует росту бактерий, вирусов и грибов. Ушная сера смазывает наружный слуховой проход, таким образом защищая кожу от незначительных травм и предотвращая попадание воды в ушной канал.
Мелкие инородные тела (например пыль), попадающие в ухо, связываются, а затем удаляются из уха путем самоочищения. Ушная сера высыхает небольшими комочками, которые продвигаются к периферии, а затем выпадают из ушного канала.
У некоторых людей имеются узкие или более извилистые слуховые каналы, поэтому даже небольшое количество серы обладает тенденцией к чрезмерному накоплению в ухе, а у других — образуется избыточное количество серы. Может произойти нарушение механизма самоочищения, тогда отмечается склонность к чрезмерному скоплению ушной серы в ухе. Склонность к избыточной секреции ушной серы может быть врожденной и вызывать образование серной пробки в раннем возрасте (младенцы и дети). В этом случае сера выделяется более обильно, что беспокоит родителей маленьких детей — ее можно наблюдать в виде пятен на ушных раковинах.
Еще одной важной причиной усиленного образования серы является механическое раздражение поверхности ушного канала, например при использовании слуховых аппаратов или наушников или у людей, использующих ватные палочки для чистки ушей.
Формирование ушных серных пробок приводит к снижению остроты слуха, шуму в ушах (звон или жужжание), заложенности ушей, особенно при приеме ванны (размягченная сера полностью блокирует слуховой канал), неприятным ощущениям треска и поскребывания в ухе (особенно во время движения головой), появлению боли в ушах (ушная сера раздражает и может вызвать дерматит ушных каналов) и неприятным ощущениям собственного голоса (эхо).
С помощью Иариклин Спрей слуховой проход содержится в чистоте, что предотвращает накопление ушной серы и возможные осложнения, например воспаление.
Рекомендации по использованию
Иариклин Спрей следует использовать согласно инструкции.
В случае возникновения любых вопросов необходимо проконсультироваться со своим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.
Медицинское изделие предназначено для детей в возрасте старше 1 года и взрослых.
Дозирование
Регулярная гигиена ушей. Использовать 1–2 раза в неделю.
Удаление ушной серы и серной пробки. Использовать ежедневно в течение 3–4 дней.
Способ использования. Перед использованием встряхнуть флакон Иариклин Спрей, а затем ввести аппликатор во внешний ушной канал и нажать несколько раз до тех пор, пока не появится жидкость. Ввести соответствующую дозу. Подождать около 1 мин и ввести физиологический р-р в ушной канал, чтобы промыть ухо. Повторить это действие со вторым ухом. Форма спрея обеспечивает равномерное распыление и точное дозирование.
После использования следует промыть аппликатор под проточной водой.
По соображениям гигиены и во избежание возможной передачи инфекции рекомендуется использовать 1 флакон для одного человека.
В целях безопасности не следует использовать аппликатор не по назначению.
Не использовать поврежденный аппликатор.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к ингредиентам медицинского изделия.
Особые указания
предупреждение
Не вводить ушной аппликатор слишком глубоко в ушной канал во избежание раздражения или повреждения.
Не использовать Иариклин Спрей при перфорации барабанной перепонки, ушных инфекциях или в случае применения дренажа уха.
Не использовать медицинское изделие при наличии боли в ухе без консультации с врачом.
Медицинское изделие для ушей. Избегать контакта с глазами.
Не проглатывать содержимое медицинского изделия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.