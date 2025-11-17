физиологически сера защищает ухо от пыли, инородных тел и инфекций. Это естественный барьер, который препятствует росту бактерий, вирусов и грибов. Ушная сера смазывает наружный слуховой проход, таким образом защищая кожу от незначительных травм и предотвращая попадание воды в ушной канал.

Мелкие инородные тела (например пыль), попадающие в ухо, связываются, а затем удаляются из уха путем самоочищения. Ушная сера высыхает небольшими комочками, которые продвигаются к периферии, а затем выпадают из ушного канала.

У некоторых людей имеются узкие или более извилистые слуховые каналы, поэтому даже небольшое количество серы обладает тенденцией к чрезмерному накоплению в ухе, а у других — образуется избыточное количество серы. Может произойти нарушение механизма самоочищения, тогда отмечается склонность к чрезмерному скоплению ушной серы в ухе. Склонность к избыточной секреции ушной серы может быть врожденной и вызывать образование серной пробки в раннем возрасте (младенцы и дети). В этом случае сера выделяется более обильно, что беспокоит родителей маленьких детей — ее можно наблюдать в виде пятен на ушных раковинах.

Еще одной важной причиной усиленного образования серы является механическое раздражение поверхности ушного канала, например при использовании слуховых аппаратов или наушников или у людей, использующих ватные палочки для чистки ушей.

Формирование ушных серных пробок приводит к снижению остроты слуха, шуму в ушах (звон или жужжание), заложенности ушей, особенно при приеме ванны (размягченная сера полностью блокирует слуховой канал), неприятным ощущениям треска и поскребывания в ухе (особенно во время движения головой), появлению боли в ушах (ушная сера раздражает и может вызвать дерматит ушных каналов) и неприятным ощущениям собственного голоса (эхо).

