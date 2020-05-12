БРИОМОСС ГИАЛУРОНИК СПРЕЙ (BRIOMOSS HYALURONIC SPRAY) (403203) - инструкция по применению Медицинские изделия
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БРИОМОСС ГИАЛУРОНИК СПРЕЙ инструкция по применению
Характеристика
Бриомосс Гиалуроник Спрей — это медицинское изделие в форме спрея для горла, которое при использовании покрывает слизистую оболочку полости рта и горла, создает мукоадгезивную пленку, защищающую от раздражающего воздействия внешних факторов, таких как бактерии или вирусы. Медицинское изделие содержит натуральные экстракты исландского мха, мальвы и липы, богатые вяжущими веществами, которые покрывают слизистую оболочку полости рта и горла, защищая чувствительные нервные окончания (отвечающие за ощущение боли в горле и кашель).
Гиалуроновая кислота, также входящая в состав спрея и являющаяся одним из активных компонентов образующейся защитной пленки, дополнительно интенсивно увлажняет сухие и раздраженные слизистые оболочки, что приносит дополнительное облегчение.
Благодаря вышеперечисленным свойствам ингредиентов средство защищает горло, восстанавливает равновесие раздраженной и сухой слизистой оболочки и уменьшает неприятные ощущения, связанные с сухим кашлем и охриплостью.
Медицинское изделие Бриомосс Гиалуроник Спрей используется для защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла. За счет защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла средство уменьшает ощущение сухости, жжения, боль в горле, особенно во время глотания. Также уменьшает выраженность симптомов сухого кашля и охриплости.
Рекомендуется использовать для:
– поддержки защиты слизистых оболочек при воспалении полости рта и горла различного происхождения (например фарингите, тонзиллите или афтозном стоматите);
– уменьшения дискомфорта, вызванного сухим кашлем и охриплостью;
– для людей, интенсивно нагружающих голосовые связки (учителя, преподаватели, певцы, дикторы и т.п.);
– для людей с сухостью полости рта;
– для людей, которые подвергаются воздействию особо опасных внешних факторов, таких как сухой, кондиционированный, холодный или загрязненный воздух.
Рекомендации по использованию
медицинское изделие следует использовать в соответствии с инструкцией по использованию.
Дозировка. Дети в возрасте старше 1 года: 1–2 распыления на заднюю стенку полости рта несколько раз в сутки.
Взрослые: 2–3 распыления на заднюю стенку полости рта несколько раз в сутки. Не использовать изделие по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Не использовать при повреждении упаковки.
В случае каких-либо сомнений или если симптомы сохраняются дольше, рекомендуется обратиться к врачу.
Способ использования. Для перорального использования. Из-за содержания в продукте природных растительных экстрактов может образовываться осадок на дне бутылки. Поэтому перед использованием рекомендуется хорошо встряхнуть бутылку. После использования спрея небольшое количество средства может остаться на дне бутылки. Средство следует распылять на заднюю стенку горла после еды. Из соображений гигиены и во избежание возможного переноса инфекции рекомендуется использовать одну бутылку для одного человека. Из соображений безопасности не следует использовать аппликатор не по назначению. Использовать для детей в возрасте старше 1 года. Медицинское изделие следует использовать под наблюдением взрослых.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к ингредиентам продукта.
Не использовать у детей до 1 года.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.