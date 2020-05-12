Бриомосс Гиалуроник Спрей — это медицинское изделие в форме спрея для горла, которое при использовании покрывает слизистую оболочку полости рта и горла, создает мукоадгезивную пленку, защищающую от раздражающего воздействия внешних факторов, таких как бактерии или вирусы. Медицинское изделие содержит натуральные экстракты исландского мха, мальвы и липы, богатые вяжущими веществами, которые покрывают слизистую оболочку полости рта и горла, защищая чувствительные нервные окончания (отвечающие за ощущение боли в горле и кашель).

Гиалуроновая кислота, также входящая в состав спрея и являющаяся одним из активных компонентов образующейся защитной пленки, дополнительно интенсивно увлажняет сухие и раздраженные слизистые оболочки, что приносит дополнительное облегчение.

Благодаря вышеперечисленным свойствам ингредиентов средство защищает горло, восстанавливает равновесие раздраженной и сухой слизистой оболочки и уменьшает неприятные ощущения, связанные с сухим кашлем и охриплостью.

Медицинское изделие Бриомосс Гиалуроник Спрей используется для защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла. За счет защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла средство уменьшает ощущение сухости, жжения, боль в горле, особенно во время глотания. Также уменьшает выраженность симптомов сухого кашля и охриплости.

Рекомендуется использовать для:

– поддержки защиты слизистых оболочек при воспалении полости рта и горла различного происхождения (например фарингите, тонзиллите или афтозном стоматите);

– уменьшения дискомфорта, вызванного сухим кашлем и охриплостью;

– для людей, интенсивно нагружающих голосовые связки (учителя, преподаватели, певцы, дикторы и т.п.);

– для людей с сухостью полости рта;

– для людей, которые подвергаются воздействию особо опасных внешних факторов, таких как сухой, кондиционированный, холодный или загрязненный воздух.