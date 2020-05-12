Бриомосс — это медицинское изделие в форме пастилок, которое при рассасывании покрывает слизистую оболочку полости рта и горла. Экстракт исландского мха и другие компоненты создают мукоадгезивную пленку, защищающую от раздражающего воздействия внешних факторов, таких как бактерии или вирусы.

Медицинское изделие содержит натуральные экстракты исландского мха, мальвы и липы, богатые вяжущими веществами, которые покрывают слизистую оболочку полости рта и горла, защищая и покрывая чувствительные нервные окончания (отвечающие за ощущение боли в горле и кашель).

Гиалуроновая кислота, также входящая в состав пастилок и являющаяся одним из активных компонентов образующейся защитной пленки, дополнительно интенсивно увлажняет сухую и раздраженную слизистую оболочку, что приносит облегчение.

Бриомосс, благодаря вышеперечисленным свойствам ингредиентов, защищает горло, успокаивает раздраженную и сухую слизисту оболочку и уменьшает неприятные ощущения, связанные с сухим кашлем и охриплостью.

Пастилки Бриомосс используют для соответствующей защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла. За счет экстракта исландского мха и других компонентов поддерживается защита и увлажнение слизистой оболочки полости рта и горла, уменьшается ощущение сухости, жжения, боль в горле, особенно при глотании. Бриомосс также уменьшает выраженность симптомов сухого кашля и хрипоты.

Рекомендуется использовать для:

– поддержки защиты слизистых оболочек при воспалении полости рта и горла различного происхождения (например фарингит, тонзиллит или афтозный стоматит);

– облегчения дискомфорта, вызванного сухим кашлем и охриплостью;

– для людей, интенсивно нагружающих голосовые связи (учителя, преподаватели, певцы, дикторы и т.п.);

– для людей с сухостью слизистой оболочки полости рта;

– для людей, которые подвергаются воздействию особо опасных внешних факторов, таких как сухой, кондиционированный, холодный или загрязненный воздух.