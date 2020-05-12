Бриомосс (Briomoss) (400279) - инструкция по применению Медицинские изделия
Бриомосс инструкция по применению
Характеристика
Бриомосс — это медицинское изделие в форме пастилок, которое при рассасывании покрывает слизистую оболочку полости рта и горла. Экстракт исландского мха и другие компоненты создают мукоадгезивную пленку, защищающую от раздражающего воздействия внешних факторов, таких как бактерии или вирусы.
Медицинское изделие содержит натуральные экстракты исландского мха, мальвы и липы, богатые вяжущими веществами, которые покрывают слизистую оболочку полости рта и горла, защищая и покрывая чувствительные нервные окончания (отвечающие за ощущение боли в горле и кашель).
Гиалуроновая кислота, также входящая в состав пастилок и являющаяся одним из активных компонентов образующейся защитной пленки, дополнительно интенсивно увлажняет сухую и раздраженную слизистую оболочку, что приносит облегчение.
Бриомосс, благодаря вышеперечисленным свойствам ингредиентов, защищает горло, успокаивает раздраженную и сухую слизисту оболочку и уменьшает неприятные ощущения, связанные с сухим кашлем и охриплостью.
Пастилки Бриомосс используют для соответствующей защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла. За счет экстракта исландского мха и других компонентов поддерживается защита и увлажнение слизистой оболочки полости рта и горла, уменьшается ощущение сухости, жжения, боль в горле, особенно при глотании. Бриомосс также уменьшает выраженность симптомов сухого кашля и хрипоты.
Рекомендуется использовать для:
– поддержки защиты слизистых оболочек при воспалении полости рта и горла различного происхождения (например фарингит, тонзиллит или афтозный стоматит);
– облегчения дискомфорта, вызванного сухим кашлем и охриплостью;
– для людей, интенсивно нагружающих голосовые связи (учителя, преподаватели, певцы, дикторы и т.п.);
– для людей с сухостью слизистой оболочки полости рта;
– для людей, которые подвергаются воздействию особо опасных внешних факторов, таких как сухой, кондиционированный, холодный или загрязненный воздух.
Рекомендации по использованию
медицинское изделие следует использовать в соответствии с инструкцией по использованию.
В случае каких-либо сомнений или если симптомы сохраняются дольше, рекомендуется обратиться к врачу.
Дозировка. Взрослые и дети в возрасте от 4 лет: 1–2 пастилки в полость рта несколько раз в сутки.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Не использовать при повреждении упаковки (блистера).
Способ использования. Рассасывать по 1–2 пастилки несколько раз в сутки.
Использовать для детей в возрасте старше 4 лет.
Пастилки не следует глотать или разжевывать. Рекомендуется оставлять пастилку во рту до полного растворения.
Внимание: Бриомосс содержит подсластитель ацесульфам калия, который является источником фенилаланина. Чрезмерное потребление может вызвать слабительный эффект.
Рекомендуется употреблять только детям в возрасте от 4 лет, которые могут сосать пастилки, под наблюдением взрослого, из-за возможности проглатывания и удушья.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к ингредиентам продукта. Фенилкетонурия.
Не использовать у детей до 4 лет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.