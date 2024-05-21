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Аспиратор назальный (Nasal aspirator) (382535) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аспиратор назальный (Nasal aspirator)
Цена в городе Киев
от 160,96 грн
Без рецепта
1 шт от 160,96 грн
В наличии в 328 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
56/007
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Механические аспираторы Назальные механические аспираторы