Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАспиратор назальный (Nasal aspirator) Аспиратор назальный (Nasal aspirator) (382535) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 160,96 грн Без рецепта 1 шт от 160,96 грн В наличии в 328 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Canpol Форма выпуска 56/007 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Механические аспираторы Назальные механические аспираторы