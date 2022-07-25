Артелак® Комплит Раствор офтальмологический увлажняющий (Artelac® Complete) (378953) - инструкция по применению Медицинские изделия
Артелак Комплит Раствор офтальмологический увлажняющий инструкция по применению
Характеристика
Артелак® Комплит — это непрозрачный офтальмологический р-р, содержащий 0,24% гиалуроновую кислоту (в виде гиалуроната натрия), карбомер, глицерин, компонент липидов (среднецепочечные ТГ), натрия гидроксид и воду для инъекций. Улучшенная формула увлажняющего р-ра характеризуется очень высокими показателями переносимости, поскольку она не содержит консервантов и буферных р-ров.
Офтальмологический р-р выпускается в многодозовой системе, свободной от содержания консервантов (PFMD). Система проста в использовании и безопасна.
Р-р можно использовать в течение 6 мес после вскрытия.
Сфера использования р-ра Артелак® Комплит.
Артелак® Комплит — это р-р для увлажнения глаз, который поддерживает все три слоя слезной пленки, улучшая увлажнение поверхности глаза при наличии ощущения сухости в глазах.
Случаи, при которых нужно использовать р-р Артелак® Комплит. Артелак® Комплит создан по результатам изучения свойств природной слезной пленки. Этот офтальмологический р-р содержит природный увлажнитель гиалуроновую кислоту (в виде гиалуроната натрия), содержащийся в структурах здорового глаза человека и природной слезной пленки, а также дополнительные увлажняющие вещества: глицерин и карбомер. Благодаря дополнительному содержанию компонентов липидов (среднецепочечных ТГ) Артелак® Комплит обеспечивает формирование всех трех слоев слезной пленки — липидного, муцинового и водного.
Оставаясь на поверхности глаза, Артелак® Комплит обеспечивает интенсивное увлажнение и мгновенное и длительное уменьшение выраженности неприятных симптомов. Это — оптимальное средство для устранения различных симптомов, которые сопровождают сухость глаз, например уставшие и напряженные глаза, «песок» в глазах, а также когда глаза пекут и/или слезятся.
Факторы, которые играют определенную роль в развитии сухости и усталости глаз:
- внешние факторы, например длительная работа за компьютером и недостаточное количество морганий, кондиционирование воздуха, отопление, табачный дым, ветер, а также ношение контактных линз
- другие факторы, например определенные системные заболевания, оперативные вмешательства на глазу или применение некоторых лекарственных препаратов (противозачаточные, антигистаминные и мочегонные средства, блокаторы бета-адренорецепторов, спазмолитики).
Рекомендации по использованию
продолжительность и частота использования р-ра Артелак® Комплит. Закапать одну каплю Артелак® Комплит в глаза по мере необходимости. Можно использовать это средство ежедневно и так часто, как в этом есть необходимость.
Никаких ограничений по продолжительности использования не существует.
Способ использования р-ра Артелак® Комплит. Запатентованный механизм насоса Артелак® Комплит позволяет производить глазные капли без консервантов, поэтому его внешний вид может отличаться от флаконов с глазными каплями, которые вы использовали ранее.
Общее примечание: перед каждым использованием мойте руки. Не прикасайтесь кончиком флакона к пальцам или глазам, чтобы предотвратить его возможное микробное загрязнение и повреждение.
1. Перед каждым использованием вращательным движением снимите с кончика флакона полупрозрачный белый защитный колпачок.
2. Внимание! Перед первым использованием, а также если флакон использовался в течение длительного времени: переверните флакон кончиком вниз и несколько раз нажмите на помпу до появления капли.
3. Держите флакон так, как показано на рисунке: поместите большой палец на специальную эргономичную опору для большого пальца, держа нижнюю часть флакона остальными пальцами руки. При этом двумя пальцами поддерживайте дно флакона.
4. Переверните флакон кончиком вниз. Немного отклоните голову назад. Слегка потяните нижнее веко вниз пальцем свободной руки, держа флакон в вертикальном положении над глазами. Чтобы закапать одну каплю жидкости в глаза, осторожно нажмите механизм помпы.
Сразу после этого закройте глаз и поморгайте им, чтобы жидкость хорошо распределилась по его поверхности.
5. Сразу после использования удалите остаточные капли жидкости (при наличии) и закройте кончик флакона полупрозрачным белым защитным колпачком.
Из-за особенностей конструкции флакона в нем всегда остается небольшой остаточный объем р-ра. Однако заявленный объем наполнения может быть полностью использован из флакона.
Конструкция флакона позволяет использовать р-р Артелак® Комплит в течение 6 мес после вскрытия.
Противопоказания
не следует использовать р-р Артелак® Комплит при наличии аллергии к любому из его компонентов.
Особые указания
важная информация по применению р-ра Артелак® Комплит.
• О местных аллергических реакциях сообщали очень редко. В этом случае лечение необходимо прекратить. Если вы постоянно чувствуете дискомфорт или раздражение, прекратите использовать это медицинское изделие и проконсультируйтесь у врача.
• После закапывания в глаза этот р-р может вызвать временное ухудшение четкости зрения, что может негативно повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
• Не касайтесь глаз кончиком флакона, чтобы предотвратить возможное травмирование поверхности глаза или микробное загрязнение содержимого флакона.
• Стряхните остаточные капли жидкости после использования.
• После того как флакон открыт, не позволяйте никому пользоваться им, кроме вас.
• Небрежное пользование изделием, которое не соответствует инструкции по его использованию, может привести к тому, что флакон выскользнет из руки и может травмировать глаз.
• Перед использованием изделия контактные линзы необходимо снять.
• Подождите около 15 мин перед тем, как применять другое глазное средство или перед тем, как вставить контактные линзы.
• Утилизуйте медицинское изделие через 6 мес от начала первого пользования флаконом.
• Не используйте изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.
• Не используйте изделие, если повреждена упаковка или флакон.
• Артелак® Комплит помещен во флакон, содержащий мелкие составляющие, которые дети младшего возраста могут проглотить, вследствие чего возникает опасность перекрытия дыхательных путей и удушья! Поэтому Артелак® Комплит следует хранить в недоступном для детей месте.
Условия хранения
при температуре 1–25 °C.