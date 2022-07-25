продолжительность и частота использования р-ра Артелак® Комплит. Закапать одну каплю Артелак® Комплит в глаза по мере необходимости. Можно использовать это средство ежедневно и так часто, как в этом есть необходимость.

Никаких ограничений по продолжительности использования не существует.

Способ использования р-ра Артелак® Комплит. Запатентованный механизм насоса Артелак® Комплит позволяет производить глазные капли без консервантов, поэтому его внешний вид может отличаться от флаконов с глазными каплями, которые вы использовали ранее.

Общее примечание: перед каждым использованием мойте руки. Не прикасайтесь кончиком флакона к пальцам или глазам, чтобы предотвратить его возможное микробное загрязнение и повреждение.







1. Перед каждым использованием вращательным движением снимите с кончика флакона полупрозрачный белый защитный колпачок.







2. Внимание! Перед первым использованием, а также если флакон использовался в течение длительного времени: переверните флакон кончиком вниз и несколько раз нажмите на помпу до появления капли.







3. Держите флакон так, как показано на рисунке: поместите большой палец на специальную эргономичную опору для большого пальца, держа нижнюю часть флакона остальными пальцами руки. При этом двумя пальцами поддерживайте дно флакона.







4. Переверните флакон кончиком вниз. Немного отклоните голову назад. Слегка потяните нижнее веко вниз пальцем свободной руки, держа флакон в вертикальном положении над глазами. Чтобы закапать одну каплю жидкости в глаза, осторожно нажмите механизм помпы.

Сразу после этого закройте глаз и поморгайте им, чтобы жидкость хорошо распределилась по его поверхности.

5. Сразу после использования удалите остаточные капли жидкости (при наличии) и закройте кончик флакона полупрозрачным белым защитным колпачком.

Из-за особенностей конструкции флакона в нем всегда остается небольшой остаточный объем р-ра. Однако заявленный объем наполнения может быть полностью использован из флакона.

Конструкция флакона позволяет использовать р-р Артелак® Комплит в течение 6 мес после вскрытия.