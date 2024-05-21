Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормлениябутылочки пластиковыеБутылка пластиковая Топо буоно (Plastic bottle Topo buono) Бутылка пластиковая Топо буоно (Plastic bottle Topo buono) (375992) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 70,45 грн Без рецепта 1 шт от 70,45 грн 1 шт от 99,00 грн 1 шт от 81,10 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 4 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Syryca Форма выпуска T003 Объем 240 мл Медицинские изделия бутылочки пластиковые прочие бутылочки