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Бутылка пластиковая Топо буоно (Plastic bottle Topo buono) (375992) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бутылка пластиковая Топо буоно (Plastic bottle Topo buono)
Цена в городе Киев
от 70,45 грн
Без рецепта
1 шт от 70,45 грн 1 шт от 99,00 грн 1 шт от 81,10 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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+2
В наличии в 4 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
T003
Объем
240 мл
Медицинские изделия
бутылочки пластиковые прочие бутылочки