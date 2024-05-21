Медицинские изделияЛечебно-профилактическое бельеГольфы компрессионные и антиварикозныеГольфы противоэмболические (Antiembolus golfs) Гольфы противоэмболические (Antiembolus golfs) (373330) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 732,64 грн Без рецепта 1 шт от 732,64 грн 1 шт от 682,50 грн 1 шт от 707,45 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lauma Форма выпуска M Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Гольфы компрессионные и антиварикозные