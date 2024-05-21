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Гольфы противоэмболические (Antiembolus golfs) (373330) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Гольфы противоэмболические (Antiembolus golfs)
Цена в городе Киев
от 732,64 грн
Без рецепта
1 шт от 732,64 грн 1 шт от 682,50 грн 1 шт от 707,45 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
M
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Гольфы компрессионные и антиварикозные