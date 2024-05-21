Алпе Гемостоп (растворимая гемостатическая марля) (Alpe Hemostop (soluble hemostatic gauze)) (352102) - инструкция по применению Медицинские изделия
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Алпе Гемостоп инструкция по применению
Характеристика
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) — стерильная белая или светло-желтая ткань с равномерным цветом и мягкой текстурой.
Материал марли — карбоксиметилцеллюлоза натрия.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) быстро поглощает экссудат с поверхности раны, образовывая при этом вязкий гель.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) обеспечивает эффективный гемостаз, полностью рассасывается в течение 48 ч, защищает раневую поверхность и ускоряет заживление при травмах и/или послеоперационных ранах.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) при контакте с кровью формирует кислую среду, обеспечивающую гемостатические свойства, обусловленные поглощающей способностью карбоксиметилцеллюлозы натрия. В кислой среде разрушенные эритроциты, выделившие кислый гематин вместе с тромбоцитами, выполняют роль каркаса для формирования тромбоцитарного сгустка в течение 2–3 минут, что обеспечивает быстрый гемостаз.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) при контакте с содержимым раны или кровью поглощает жидкость и превращается в гель, который блокирует кровеносные капилляры и мелкие сосуды, увеличивает вязкость крови и способствует агрегации эритроцитов и стабилизации тромба; при контакте марли с железом разрушенных эритроцитов образовываются отрицательно заряженные коллоидные частицы, которые активируют фактор коагуляции XII, ускоряют образование тромбина и формирование сгустка. Эти механизмы позволяют обеспечить эффективный гемостаз и быстрое заживление раны.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) — стерильная белая или светло-желтая ткань с равномерным цветом и мягкой текстурой.
Материал марли — карбоксиметилцеллюлоза натрия.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) быстро поглощает экссудат с поверхности раны, образовывая при этом вязкий гель.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) изготавливается из биосовместимой регенерированной целлюлозы, химически обработанной, что обеспечивает ее водорастворимость. Не содержит химических добавок.
При контакте с влажной оральной раной/слюной АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) растворяется и превращается в гель, формирует кровоостанавливающий барьер, защищает рану от дальнейшего раздражения, способствуя более быстрому заживлению.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) через несколько дней растворяется и является безопасной при проглатывании.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) при контакте с кровью формирует кислую среду, обеспечивающую гемостатические свойства, обусловленные поглощающей способностью карбоксиметилцеллюлозы натрия. В кислой среде разрушенные эритроциты, выделяющие кислый гематин вместе с тромбоцитами, выполняют роль каркаса для формирования тромбоцитарного сгустка в течение 2–3 мин, что обеспечивает быстрый гемостаз.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) (растворимая гемостатическая марля) при контакте с содержимым раны или кровью поглощает жидкость и превращается в гель, который блокирует кровеносные капилляры и мелкие сосуды, повышает вязкость крови, способствует агрегации эритроцитов и стабилизации тромба; при контакте марли с железом разрушенных эритроцитов образовываются отрицательно заряженные коллоидные частицы, которые активируют фактор коагуляции XII, ускоряют образование тромбина и формирование сгустка. Эти механизмы позволяют обеспечить эффективный гемостаз и быстрое заживление раны.
Показания Алпе Гемостоп
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) используется для контроля диссеминированного кровотечения из капилляров и небольших сосудов, когда лигирование, электрическая коагуляция или другие обычные методы остановки кровотечения нецелесообразны или неэффективны, а также для профилактики возникновения повторных послеоперационных кровотечений.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) используется при кровотечениях из влагалища и шейки матки, слизистой оболочки носа, при проведении открытых проктологических вмешательств, при локальном кровотечении из поврежденной поверхности тела в таких отраслях, как общая хирургия, лапароскопия, онкология, урология, нейрохирургия, отоларингология.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) используется для остановки диссеминированного кровотечения из капилляров и небольших сосудов, когда лигирование, электрическая коагуляция или другие обычные кровоостанавливающие методы являются нецелесообразными или неэффективными, а также для профилактики возникновения повторных послеоперационных кровотечений.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) предназначена для использования в местах экстракции зубов, для обеспечения местного гемостаза оральных хирургических ран (операционных, послеоперационных и травматических), при проведении оперативных вмешательств в челюстно-лицевой хирургии.
Рекомендации по использованию
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля).
Способ использования.
- Открыть саше, содержащее медицинское изделие, в стерильных условиях.
- Наложить марлю непосредственно на область раны, в месте, где необходимо остановить кровотечение.
- Прижать марлю к раневой поверхности до остановки кровотечения.
- При использовании в носовой полости или влагалище марлю можно сложить в несколько слоев для достижения эффективной остановки кровотечения.
- При массивных кровотечениях можно использовать несколько лоскутов марли одновременно для достижения эффективной остановки кровотечения.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля).
Способ использования.
- Вынуть блистер с лоскутами марли из коробки.
- Скальпелем или пинцетом вынуть лоскут марли из ячейки блистера и осторожно наложить на место, где необходимо остановить кровотечение.
- Повторить вышеописанные шаги 1 и 2 с другими лоскутами в случае необходимости.
- Избыточный материал может быть удален промывкой стерильной водой или физиологическим р-ром.
Противопоказания
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) не используется:
- для внутренней хирургической остановки кровотечения (внутричерепная и торакальные операции);
- при кровотечении из магистральных сосудов;
- при обширной площади повреждений.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) не используется:
- для внутренней хирургической остановки кровотечения (операции на синусах);
- при кровотечении из магистральных сосудов;
- при обширной площади раневых повреждений.
Побочные эффекты
не определены.
Особые указания
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля).
Предостережения относительно использования и меры предосторожности:
- не используют при повреждении упаковки;
- не используют повторно;
- не смачивают гемостатическую марлю перед использованием;
- при кратковременном использовании в полостях остатки марли могут быть удалены с помощью физиологического р-ра, после достижения эффективного гемостаза;
- при использовании в полости носа или влагалище марля не должна создавать давление на мягкие ткани, чтобы не создать условия для отека, ишемии или некроза;
- не используют при наличии повышенной чувствительности к материалу медицинского изделия;
- с осторожностью используют у пациентов с АГ;
- с осторожностью используют у пациентов с нарушением свертывания крови любого генеза;
- удаляют избыток геля, образовавшегося в результате контакта медицинского изделия с содержанием раны при использовании вокруг глазного нерва или спинного мозга, для предотвращения давления на нервные волокна.
Стерилизация. Изделие стерилизуется путем облучения.
АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля).
Предостережения относительно использования и меры предосторожности:
- не используют при повреждении упаковки/блистера;
- не используют повторно;
- не смачивают гемостатическую марлю перед использованием;
- не используют при наличии повышенной чувствительности к материалу медицинского изделия;
- с осторожностью используют у пациентов с АГ;
- с осторожностью используют у пациентов с нарушением свертывания крови любого генеза.
Стерилизация. Изделие стерилизуется путем облучения.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 5–40 °С и относительной влажности не более 80% в недоступном для детей месте.
Несоответствующие условия хранения могут влиять на качество изделия или привести к потере его свойств.