АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) — стерильная белая или светло-желтая ткань с равномерным цветом и мягкой текстурой.

Материал марли — карбоксиметилцеллюлоза натрия.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) быстро поглощает экссудат с поверхности раны, образовывая при этом вязкий гель.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) обеспечивает эффективный гемостаз, полностью рассасывается в течение 48 ч, защищает раневую поверхность и ускоряет заживление при травмах и/или послеоперационных ранах.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) при контакте с кровью формирует кислую среду, обеспечивающую гемостатические свойства, обусловленные поглощающей способностью карбоксиметилцеллюлозы натрия. В кислой среде разрушенные эритроциты, выделившие кислый гематин вместе с тромбоцитами, выполняют роль каркаса для формирования тромбоцитарного сгустка в течение 2–3 минут, что обеспечивает быстрый гемостаз.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Хирургическая (растворимая гемостатическая марля) при контакте с содержимым раны или кровью поглощает жидкость и превращается в гель, который блокирует кровеносные капилляры и мелкие сосуды, увеличивает вязкость крови и способствует агрегации эритроцитов и стабилизации тромба; при контакте марли с железом разрушенных эритроцитов образовываются отрицательно заряженные коллоидные частицы, которые активируют фактор коагуляции XII, ускоряют образование тромбина и формирование сгустка. Эти механизмы позволяют обеспечить эффективный гемостаз и быстрое заживление раны.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) — стерильная белая или светло-желтая ткань с равномерным цветом и мягкой текстурой.

Материал марли — карбоксиметилцеллюлоза натрия.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) быстро поглощает экссудат с поверхности раны, образовывая при этом вязкий гель.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) изготавливается из биосовместимой регенерированной целлюлозы, химически обработанной, что обеспечивает ее водорастворимость. Не содержит химических добавок.

При контакте с влажной оральной раной/слюной АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) растворяется и превращается в гель, формирует кровоостанавливающий барьер, защищает рану от дальнейшего раздражения, способствуя более быстрому заживлению.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) через несколько дней растворяется и является безопасной при проглатывании.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) при контакте с кровью формирует кислую среду, обеспечивающую гемостатические свойства, обусловленные поглощающей способностью карбоксиметилцеллюлозы натрия. В кислой среде разрушенные эритроциты, выделяющие кислый гематин вместе с тромбоцитами, выполняют роль каркаса для формирования тромбоцитарного сгустка в течение 2–3 мин, что обеспечивает быстрый гемостаз.

АЛПЕ® ГЕМОСТОП Дентальная (растворимая гемостатическая марля) (растворимая гемостатическая марля) при контакте с содержимым раны или кровью поглощает жидкость и превращается в гель, который блокирует кровеносные капилляры и мелкие сосуды, повышает вязкость крови, способствует агрегации эритроцитов и стабилизации тромба; при контакте марли с железом разрушенных эритроцитов образовываются отрицательно заряженные коллоидные частицы, которые активируют фактор коагуляции XII, ускоряют образование тромбина и формирование сгустка. Эти механизмы позволяют обеспечить эффективный гемостаз и быстрое заживление раны.