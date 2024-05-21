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Гидрогель Гидросорб гель (Hydrogel Hydrosorb gel) (350092) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Гидрогель Гидросорб гель (Hydrogel Hydrosorb gel)
Цена в городе Киев
от 244,50 грн
Без рецепта
1 шт от 244,50 грн
В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Вес
15 г
Медицинские изделия
гели/кремы для лечения и профилактики