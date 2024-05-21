Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияГели/кремыгели/кремы для лечения и профилактикиГидрогель Гидросорб гель (Hydrogel Hydrosorb gel) Гидрогель Гидросорб гель (Hydrogel Hydrosorb gel) (350092) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 244,50 грн Без рецепта 1 шт от 244,50 грн В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Paul Hartmann Вес 15 г Медицинские изделия гели/кремы для лечения и профилактики