Апиколд (Apicold) (339118) - инструкция по применению Медицинские изделия
Цена в городе Киев
от 189,91 грн
Без рецепта
Форма выпуска
Спрей оральный
Объем
20 мл
Медицинские изделия
Апиколд инструкция по применению
Характеристика
Апиколд спрей успокаивает воспаленное горло и уменьшает раздражение слизистой оболочки полости рта, которые являются частыми симптомами простудных заболеваний различного происхождения (грипп, вирусная инфекция).
Рекомендации по использованию
Апиколд спрей необходимо распылить непосредственно на воспаленный участок горла 2–3 раза в сутки. Таким образом образуется защитная пленка, состоящая из экстракта прополиса и глицерина.
Особые указания
лицам с повышенной чувствительностью к прополису не рекомендуется использовать продукт. Незначительное ощущение жжения обусловлено наличием этилового спирта.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
АПИКОЛД спрей оральный флакон 20 мл, №1
от 189,91 грн