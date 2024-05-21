способ употребления. Снять защитный колпачок, вставить кончик назального спрея в носовой ход, нажать на распылитель и осторожно вдохнуть носом.

Для увлажнения слизистой оболочки носа достаточно 1 распыления в каждый носовой ход несколько раз в сутки.

Для устранения заложенности носа впрыснуть Апиколд минт 1 или 2 раза в каждый носовой ход и повторить эту процедуру несколько раз на протяжении дня.