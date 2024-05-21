Апиколд минт (Apicold mint) (339117) - инструкция по применению Медицинские изделия
Апиколд минт инструкция по применению
Характеристика
назальный спрей Апиколд минт нормализует функцию слизистой оболочки носа естественным путем. Мелкодисперсный изотонический р-р действует на всю поверхность слизистой оболочки носа. Состав изделия помогает восстановить естественный уровень рН и гидратацию слизистой оболочки носа, а также способствует увлажнению сухой слизистой оболочки и удалению сухого секрета из полости носа для облегчения дыхания. Добавление масла ментола и эвкалипта вызывает приятное ощущение свежести после использования.
Показания Апиколд минт
изотонический р-р для увлажнения и очищения носовых ходов.
Рекомендуется:
- для ежедневной гигиены слизистой оболочки для детей и взрослых;
- при проживании в помещениях с кондиционерами, во время пребывания в сухих и теплых помещениях (с центральным отоплением);
- при вредном воздействии атмосферного воздуха и пыли;
- при наличии симптомов аллергического ринита и простудных заболеваний.
Рекомендации по использованию
способ употребления. Снять защитный колпачок, вставить кончик назального спрея в носовой ход, нажать на распылитель и осторожно вдохнуть носом.
Для увлажнения слизистой оболочки носа достаточно 1 распыления в каждый носовой ход несколько раз в сутки.
Для устранения заложенности носа впрыснуть Апиколд минт 1 или 2 раза в каждый носовой ход и повторить эту процедуру несколько раз на протяжении дня.
Противопоказания
не рекомендуется детям в возрасте до 4 лет. Лицам с повышенной чувствительностью к отдельным компонентам изделия не рекомендуется использовать спрей Апиколд минт.
Особые указания
в целях гигиены рекомендуется индивидуальное использование флакона. Рекомендуется использовать изделие в течение 30 дней после первого открытия флакона. Только для наружного использования.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.