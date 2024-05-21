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Апиколд минт (Apicold mint) (339117) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Апиколд минт (Apicold mint)
Цена в городе Киев
от 161,52 грн
Без рецепта
1 шт от 161,52 грн
В наличии в 197 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
30 мл
Медицинские изделия
Жидкости для промывания, орошения, лечения

Апиколд минт инструкция по применению

Характеристика

назальный спрей Апиколд минт нормализует функцию слизистой оболочки носа естественным путем. Мелкодисперсный изотонический р-р действует на всю поверхность слизистой оболочки носа. Состав изделия помогает восстановить естественный уровень рН и гидратацию слизистой оболочки носа, а также способствует увлажнению сухой слизистой оболочки и удалению сухого секрета из полости носа для облегчения дыхания. Добавление масла ментола и эвкалипта вызывает приятное ощущение свежести после использования.

Показания Апиколд минт

изотонический р-р для увлажнения и очищения носовых ходов.
Рекомендуется:

  • для ежедневной гигиены слизистой оболочки для детей и взрослых;
  • при проживании в помещениях с кондиционерами, во время пребывания в сухих и теплых помещениях (с центральным отоплением);
  • при вредном воздействии атмосферного воздуха и пыли;
  • при наличии симптомов аллергического ринита и простудных заболеваний.

Рекомендации по использованию

способ употребления. Снять защитный колпачок, вставить кончик назального спрея в носовой ход, нажать на распылитель и осторожно вдохнуть носом.
Для увлажнения слизистой оболочки носа достаточно 1 распыления в каждый носовой ход несколько раз в сутки.
Для устранения заложенности носа впрыснуть Апиколд минт 1 или 2 раза в каждый носовой ход и повторить эту процедуру несколько раз на протяжении дня.

Противопоказания

не рекомендуется детям в возрасте до 4 лет. Лицам с повышенной чувствительностью к отдельным компонентам изделия не рекомендуется использовать спрей Апиколд минт.

Особые указания

в целях гигиены рекомендуется индивидуальное использование флакона. Рекомендуется использовать изделие в течение 30 дней после первого открытия флакона. Только для наружного использования.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

АПИКОЛД МИНТ
АПИКОЛД МИНТ спрей назальный флакон 30 мл, №1
от 161,52 грн
В наличии в 197 аптеках
Цены в аптеках
АПИКОЛД МИНТ
АПИКОЛД МИНТ спрей назальный флакон 30 мл, №1
от 161,52 грн
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