способ употребления: распылите Апиколд пропо в оба носовых хода по мере необходимости. Одного распыления в каждый носовой ход достаточно для увлажнения сухой слизистой оболочки. Для удаления сухого секрета из полости носа обильно распылите Апиколд пропо в оба носовых хода.