Апиколд пропо (Apicold propo) (339116) - инструкция по применению Медицинские изделия
Апиколд пропо инструкция по применению
Характеристика
назальный спрей Апиколд пропо нормализует функцию слизистой оболочки носа естественным путем. Мелкодисперсный изотонический р-р действует на всю поверхность слизистой оболочки носа. Состав изделия помогает восстановить естественный уровень рН и гидратацию слизистой оболочки носа, а также способствует увлажнению сухой слизистой оболочки и удалению сухого секрета из полости носа для облегчения дыхания.
Показания Апиколд пропо
изотонический р-р для увлажнения и очищения носовых ходов.
Рекомендуется:
- для ежедневной гигиены слизистой оболочки для детей и взрослых;
- при проживании в помещениях с кондиционерами, во время пребывания в сухих и теплых помещениях (с центральным отоплением);
- при вредном воздействии атмосферного воздуха и пыли;
- при наличии симптомов аллергического ринита и простудных заболеваний.
Рекомендации по использованию
способ употребления: распылите Апиколд пропо в оба носовых хода по мере необходимости. Одного распыления в каждый носовой ход достаточно для увлажнения сухой слизистой оболочки. Для удаления сухого секрета из полости носа обильно распылите Апиколд пропо в оба носовых хода.
Противопоказания
не рекомендуется детям в возрасте до 4 лет. Лицам с повышенной чувствительностью к отдельным компонентам изделия не рекомендуется использовать спрей Апиколд пропо.
Особые указания
в целях гигиены рекомендуется индивидуальное использование флакона. Рекомендуется использовать изделие в течение 30 дней после первого открытия флакона. Только для наружного использования.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.