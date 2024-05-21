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Апиколд пропо (Apicold propo) (339116) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Апиколд пропо (Apicold propo)
Цена в городе Киев
от 134,52 грн
Без рецепта
1 шт от 134,52 грн
В наличии в 151 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
30 мл
Медицинские изделия
Жидкости для промывания, орошения, лечения

Апиколд пропо инструкция по применению

Характеристика

назальный спрей Апиколд пропо нормализует функцию слизистой оболочки носа естественным путем. Мелкодисперсный изотонический р-р действует на всю поверхность слизистой оболочки носа. Состав изделия помогает восстановить естественный уровень рН и гидратацию слизистой оболочки носа, а также способствует увлажнению сухой слизистой оболочки и удалению сухого секрета из полости носа для облегчения дыхания.

Показания Апиколд пропо

изотонический р-р для увлажнения и очищения носовых ходов.
Рекомендуется:

  • для ежедневной гигиены слизистой оболочки для детей и взрослых;
  • при проживании в помещениях с кондиционерами, во время пребывания в сухих и теплых помещениях (с центральным отоплением);
  • при вредном воздействии атмосферного воздуха и пыли;
  • при наличии симптомов аллергического ринита и простудных заболеваний.

Рекомендации по использованию

способ употребления: распылите Апиколд пропо в оба носовых хода по мере необходимости. Одного распыления в каждый носовой ход достаточно для увлажнения сухой слизистой оболочки. Для удаления сухого секрета из полости носа обильно распылите Апиколд пропо в оба носовых хода.

Противопоказания

не рекомендуется детям в возрасте до 4 лет. Лицам с повышенной чувствительностью к отдельным компонентам изделия не рекомендуется использовать спрей Апиколд пропо.

Особые указания

в целях гигиены рекомендуется индивидуальное использование флакона. Рекомендуется использовать изделие в течение 30 дней после первого открытия флакона. Только для наружного использования.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

АПИКОЛД ПРОПО
АПИКОЛД ПРОПО спрей назальный флакон 30 мл, №1
от 134,52 грн
В наличии в 151 аптеке
Цены в аптеках
АПИКОЛД ПРОПО
АПИКОЛД ПРОПО спрей назальный флакон 30 мл, №1
от 134,52 грн
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