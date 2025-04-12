емкости для сбора мочи стерильные

Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)

2 препарата
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED
120 мл №1
Экобинт
Нет в наличии
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED
60 мл №1
Экобинт
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Экобинт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
120 мл
Медицинские изделия