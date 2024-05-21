перед нанесением следует тщательно вымыть руки (или ноги), желательно с мылом, которое содержит мягкие поверхностно-активные вещества.

Средство должно быть нанесено на чистые, подстриженные ногти без лака и любых остатков средства для снятия лака.

Переключить аппликатор в режим «включено», а затем нанести небольшое количество средства на пораженные участки.

Нанести средство тонким слоем на весь ноготь и тщательно распределить по всей ногтевой пластине до кутикулы и затем оставить подсохнуть на несколько минут. Аппликатор после каждого использования необходимо протирать.

В течение периода использования средства Вартнер от грибка ногтей не следует пользоваться любыми другими средствами для ногтей, такими как лак для ногтей, пудры, спреи и т.д., так как это может снизить эффективность лечения.

Использование средства Вартнер от грибка ногтей необходимо продолжать до тех пор, пока полностью отрастет здоровый ноготь или до полного окончания упаковки препарата.

Использовать средство 2 раза в сутки в течение 4 нед. Первый заметный результат обычно достигается через 1 нед использования.

При более тяжелой степени грибкового поражения ногтевой пластины может потребоваться применение 2 раза в сутки в течение более длительного периода, прежде чем результаты станут заметными.

Для предотвращения распространения грибковой инфекции и защиты от повторного заражения следует наносить средство один раз в сутки в течение 9 мес или до тех пор, пока полностью отрастет здоровый ноготь.

Предостережение. Не наносить на открытые раны.

Не использовать в случае повреждения упаковки.

При случайном проглатывании средства детьми необходимо срочно проконсультироваться с врачом, которому нужно показать упаковку.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Использовать только по показаниям.

Взаимодействия с другими средствами или лекарственными препаратами не выявлено. Однако использование Вартнер от грибка ногтей с другими средствами местного действия с одинаковыми показаниями рекомендуется только после консультации с врачом.

В случае возникновения каких-либо побочных эффектов или непредсказуемых реакций необходимо срочно обратиться к врачу, которому должны быть предоставлены упаковка и инструкция.

Предупреждение. Вартнер от грибка ногтей предназначен для использования у взрослых. Использовать только по показаниям. Только для наружного использования. Не наносить на открытые раны. Следует проконсультироваться с врачом, если нежелательные симптомы не исчезают или ухудшаются. Необходимо прекратить использование при возникновении раздражения или аллергической реакции. Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. Нужна консультация врача при наличии у пользователя сахарного диабета, нарушений кровообращения, в период беременности или кормления грудью.