Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияДругие ИМНГлицерин жидкие свечи (Glycerin liquid suppositories) Глицерин жидкие свечи (Glycerin liquid suppositories) (335560) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 118,47 грн Без рецепта 6 шт от 118,47 грн 1 шт от 41,70 грн В наличии в 123 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Красота и Здоровье Количество штук в упаковке 6 шт. Медицинские изделия Другие ИМН