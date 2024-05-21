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Глицерин жидкие свечи (Glycerin liquid suppositories) (335560) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Глицерин жидкие свечи (Glycerin liquid suppositories)
Цена в городе Киев
от 118,47 грн
Без рецепта
6 шт от 118,47 грн 1 шт от 41,70 грн
В наличии в 123 аптеках
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Количество штук в упаковке
6 шт.
Медицинские изделия
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