Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для кормящих мамвкладыши лактационныеВкладыши в бюстгальтер (Bra pads) Вкладыши в бюстгальтер (Bra pads) (335549) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 336,37 грн Без рецепта 60 шт от 336,37 грн 24 шт от 174,26 грн 30 шт Нет в наличии 30 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 63 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска Scf254/61 Количество штук в упаковке 60 шт. Медицинские изделия вкладыши лактационные