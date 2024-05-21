Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для кормящих мамвкладыши лактационныеВкладыши в бюстгальтер (Bra pads)

Вкладыши в бюстгальтер (Bra pads) (335549) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Вкладыши в бюстгальтер (Bra pads)
Цена в городе Киев
от 336,37 грн
Без рецепта
60 шт от 336,37 грн 24 шт от 174,26 грн 30 шт Нет в наличии 30 шт Нет в наличии
Больше
+1
В наличии в 63 аптеках
Забронировать Найти на карте
Форма выпуска
Scf254/61
Количество штук в упаковке
60 шт.
Медицинские изделия
вкладыши лактационные