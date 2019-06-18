наклонить флакон, нажать на носик в течение 1 с, повторить до появления первых брызг спрея.

1. Встряхнуть флакон перед применением.

2. Впрыснуть в каждый носовой ход, подняв голову вверх.

3. Продуть нос.

По 1 впрыскиванию в каждый носовой ход не более 6 раз в сутки.

После каждого использования промыть носик флакона горячей водой и тщательно высушить.