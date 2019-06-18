ДЕЛУФЕН® ЭКСПРЕСС (DELUFEN® EXPRESS) (334715) - инструкция по применению Медицинские изделия
Цена в городе Киев
от 183,87 грн
Без рецепта
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
20 мл
Медицинские изделия
Регистрационное удостоверение
2019-7MD/2 от 18.06.2019
ДЕЛУФЕН ЭКСПРЕСС инструкция по применению
Характеристика
Делуфен Экспресс устраняет заложенность носа при острых респираторных заболеваниях и синусите, помогает очищать носовые ходы, предотвращает распространение инфекции, не вызывает привыкания.
Делуфен Экспресс, спрей назальный, не нарушает функцию слизистой оболочки носа.
Рекомендации по использованию
наклонить флакон, нажать на носик в течение 1 с, повторить до появления первых брызг спрея.
1. Встряхнуть флакон перед применением.
2. Впрыснуть в каждый носовой ход, подняв голову вверх.
3. Продуть нос.
По 1 впрыскиванию в каждый носовой ход не более 6 раз в сутки.
После каждого использования промыть носик флакона горячей водой и тщательно высушить.
Особые указания
- использовать в течение 6 мес с момента первого применения.
- Не использовать при наличии аллергии к любому компоненту, в период беременности и кормления грудью.
- Если в течение 10 дней симптомы не исчезают, необходимо проконсультироваться с врачом.
При наличии раздражений в носу, возможно временное покалывание при использовании спрея.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
ДЕЛУФЕН® ЭКСПРЕСС спрей назальный 20 мл, №1
от 183,87 грн