Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормлениябутылочки пластиковыеБутылочка пластиковая декоративная Дидус (Plastic decorative bottle Dydus) Бутылочка пластиковая декоративная Дидус (Plastic decorative bottle Dydus) (334618) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель AB Berren-Handlowy Объем 250 мл Медицинские изделия бутылочки пластиковые