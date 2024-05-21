Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияАптечки/набор первой медицинской помощиАптечка для учебного класса (First-aid kit for the classroom) Аптечка для учебного класса (First-aid kit for the classroom) (334611) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Кашук В.А. Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Аптечки/набор первой медицинской помощи