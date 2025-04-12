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Растворы по уходу за контактными линзами
Аквасофт комфорт раствор для контактных линз (AQUASOFT COMFORT)
2 препарата
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РАСТВОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
350 мл с контейнером для линз №1
Avizor
от
356,00
грн
в 1 аптеке
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РАСТВОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
120 мл с контейнером для линз №1
Avizor
Нет в наличии
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Упаковка
120 мл
350 мл
Цены в
Киев
от
356,00
грн
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Характеристики
Производитель
Avizor
Условия продажи
Без рецепта
Объем
350 мл
Медицинские изделия
Растворы по уходу за контактными линзами
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