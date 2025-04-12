Растворы по уходу за контактными линзами

Аквасофт комфорт раствор для контактных линз (AQUASOFT COMFORT)

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РАСТВОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
РАСТВОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
350 мл с контейнером для линз №1
Avizor
от 356,00 грн
в 1 аптеке
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РАСТВОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
РАСТВОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
120 мл с контейнером для линз №1
Avizor
Нет в наличии
Цены в Киев
от 356,00 грн
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Характеристики
Производитель
Avizor
Условия продажи
Без рецепта
Объем
350 мл
Медицинские изделия