Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыГоспитальные механические аспираторыАспиратор внутриматочный (Aspirator endometrial) Аспиратор внутриматочный (Aspirator endometrial) (329799) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Каммед Форма выпуска Fr 12 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Механические аспираторы Госпитальные механические аспираторы