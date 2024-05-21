А-Церумен Нео Плюс® (A-Cerumen Neo Plus®) (326411) - инструкция по применению Медицинские изделия
А-Церумен Нео Плюс инструкция по применению
Характеристика
А-Церумен Нео Плюс — мягкое средство для ушной гигиены, содержащее поверхностно-активные вещества.
Ушная сера защищает ухо от инфекций, пыли и инородных тел. Она контролирует количество бактерий, обычно присутствующих на поверхности кожи наружного слухового прохода. Кроме того, ушная сера увлажняет барабанную перепонку, предотвращая ее затвердение и жесткость, способствует лучшей передаче звука.
При нормальных условиях ушная сера выделяется и движется в направлении наружного слухового прохода во время жевательных движений. Любое нарушение данного процесса приводит к накоплению ушной серы. Как следствие, образуется серная пробка, которая препятствует нормальному функционированию уха, что приводит к потере слуха, шуму в ушах, головокружению и т.п.
Применение мягких средств для ушной гигиены помогает поддерживать наружный слуховой проход чистым и предотвращает накопление ушной серы.
А-Церумен Нео Плюс, рекомендуемый для детей в возрасте от 6 мес и взрослых, при регулярном использовании помогает удалить остатки ушной серы и предотвращает ее накопление, увлажняет и растворяет серные пробки (сухая и плотная ушная сера). После удаления серной пробки ушная сера снова секретируется естественным путем для защиты и смазывания ушей.
Рекомендации по использованию
- для регулярной гигиены ушей: 2 раза в неделю;
- для удаления ушных пробок: утром и вечером в течение 3–4 дней.
Инструкция по использованию:
1. Наклонить голову вверх тем ухом, которое требует лечения.
2. Впрыснуть А-Церумен Нео Плюс 2 раза.
3. Помассировать основание уха и прижать его примерно на 1 мин.
4. Выпрямить голову, чтобы позволить средству и накопленной ушной сере вытечь, после чего промыть наружный слуховой проход физиологическим солевым р-ром или чистой водой и вытереть остатки р-ра.
Насадку флакон-спрея следует снимать после каждого использования и промывать горячей водой.
Особые указания
не использовать, если флакон поврежден.
Не проталкивать наконечник флакона глубоко в слуховой проход, чтобы избежать раздражения.
Не использовать средство в случае, когда у пациента отмечают перфорированную барабанную перепонку, ушную инфекцию или он использует трубку для вентиляции среднего уха.
Если выявлено болезненное ощущение в ухе, перед использованием следует проконсультироваться с врачом.
Избегать контакта с глазами.
Не использовать внутрь.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 10–40 °C. Не охлаждать.
После открытия одноразовый флакон-капельницу следует использовать в течение 24 ч.
Флакон-спрей следует использовать в течение 3 мес после первого открытия.