А-Церумен Нео Плюс — мягкое средство для ушной гигиены, содержащее поверхностно-активные вещества.

Ушная сера защищает ухо от инфекций, пыли и инородных тел. Она контролирует количество бактерий, обычно присутствующих на поверхности кожи наружного слухового прохода. Кроме того, ушная сера увлажняет барабанную перепонку, предотвращая ее затвердение и жесткость, способствует лучшей передаче звука.

При нормальных условиях ушная сера выделяется и движется в направлении наружного слухового прохода во время жевательных движений. Любое нарушение данного процесса приводит к накоплению ушной серы. Как следствие, образуется серная пробка, которая препятствует нормальному функционированию уха, что приводит к потере слуха, шуму в ушах, головокружению и т.п.

Применение мягких средств для ушной гигиены помогает поддерживать наружный слуховой проход чистым и предотвращает накопление ушной серы.

А-Церумен Нео Плюс, рекомендуемый для детей в возрасте от 6 мес и взрослых, при регулярном использовании помогает удалить остатки ушной серы и предотвращает ее накопление, увлажняет и растворяет серные пробки (сухая и плотная ушная сера). После удаления серной пробки ушная сера снова секретируется естественным путем для защиты и смазывания ушей.