Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБандаж коленного сустава Динамикс Бандаж коленного сустава Динамикс (324172) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 409,00 грн Без рецепта 1 шт от 409,00 грн 1 шт от 390,00 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 5 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Торговый дом Алком Форма выпуска Размер 4 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бандажи поддерживающие