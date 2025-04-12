Халаты

Халат Виола

2 препарата
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ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "ВИОЛА"
ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "ВИОЛА"
Xxl смс 120 х 158 см, стерильный №1
Кампус Коттон Клаб
Нет в наличии
ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "ВИОЛА"
ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "ВИОЛА"
L смс 105 х 137 см, стерильный №1
Кампус Коттон Клаб
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Кампус Коттон Клаб
Форма выпуска
Xxl
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия