Киев
О товаре
Халаты
Халат Виола
2 препарата
Сортировка:
По популярности
Фильтр
ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "ВИОЛА"
Xxl смс 120 х 158 см, стерильный №1
Кампус Коттон Клаб
Нет в наличии
Найти в аптеках
ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "ВИОЛА"
L смс 105 х 137 см, стерильный №1
Кампус Коттон Клаб
Нет в наличии
Найти в аптеках
Форма выпуска
L
XXL
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Кампус Коттон Клаб
Форма выпуска
Xxl
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Халаты
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню