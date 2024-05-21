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Глюко-тест-мба глюкометр (324031) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
Глюко-тест-мба глюкометр
Цена в городе Киев
Без рецепта
50 шт Нет в наличии
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Количество штук в упаковке
50 шт.
Медицинские изделия
наборы для измерения уровня глюкозы в крови