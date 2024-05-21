Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы для измерения уровня глюкозы в кровинаборы для измерения уровня глюкозы в кровиГлюко-тест-мба глюкометр Глюко-тест-мба глюкометр (324031) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 50 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ООО "Медбиоальянс" Количество штук в упаковке 50 шт. Медицинские изделия наборы для измерения уровня глюкозы в крови