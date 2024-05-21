KLIФТОН HOT STICKER ПЛАСТЫРЬ ГИДРОГЕЛЕВЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ (KLIФТОН HOT STICKER) (324012) - инструкция по применению Медицинские изделия
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KLIФТОН HOT STICKER ПЛАСТЫРЬ ГИДРОГЕЛЕВЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ инструкция по применению
Характеристика
уникальная формула согревающего гидрогелевого пластыря «Klифтон Hot Sticker» способствует быстрому облегчению боли в спине, шее и пояснице. Использование согревающего гидрогелевого пластыря «Klифтон Hot Sticker» стимулирует кровообращение и обеспечивает быстрое облегчение боли в спине, мышцах и суставах. Пластырь поддерживает нормальный уровень увлажненности кожи за счет гидрогелевой основы. Согревающий пластырь «Klифтон Hot Sticker» обладает высоким сродством к коже благодаря слабокислой рН, поэтому не вызывает раздражения. Пластырь хорошо держится на коже и удобен в использовании.
Рекомендации по использованию
пластырь гидрогелевый согревающий «Klифтон Hot Sticker» используется для быстрого облегчения боли в спине, мышцах и суставах.
Способ использования:
1) поверхность для наклеивания пластыря должна быть сухой и чистой;
2) откройте фольгированную упаковку и достаньте согревающий гидрогелевый пластырь «Klифтон Hot Sticker»;
3) снимите защитную пленку и приклейте пластырь к пораженному участку 1 или 2 раза в сутки (частота использования может быть повышена исходя из потребности пациента в обезболивающем эффекте);
4) запечатывать застежку «zip-lock» необходимо хорошо для хранения остатка пластырей в фольгированной упаковке, чтобы предупредить их высыхание.
Использовать пластырь можно только 1 раз.
Только для наружного использования. НЕ наклеивать пластырь на участок вокруг глаз, рта (губ), носа, слизистых оболочек, ран или повреждений кожи. Не используйте пластырь, если у Вас отмечались негативные последствия при контакте с любым видом пластырей. Прекратите использование пластыря немедленно при появлении следующих побочных эффектов, а именно: сыпи, зуда, покраснения и т.п. Обратитесь к врачу в случае возникновения нежелательных эффектов или аллергических реакций.
Пластырь может не клеиться к коже, если место наклеивания влажное или смазано жиром; также пластырь будет контактировать с кожей и оказывать свое действие через волосы или одежду.
Компания-производитель не несет ответственности в случае возникновения нежелательных реакций или последствий использования в случае, если изделие было использовано не по назначению и инструкции.
Особые указания
беременным, кормящим грудью и лицам, у которых отмечались аллергические реакции (такие как сыпь, покраснение и т.п.) на медикаменты, медицинские или косметические изделия, необходимо проконсультироваться с врачом перед началом использования пластыря. Лицам с сахарным диабетом и людям с нарушениями периферического кровообращения также следует проконсультироваться с врачом перед началом использования пластыря. Детям можно использовать пластырь только под присмотром взрослых.
Условия хранения
в сухом месте в плотно закрытом пакете при комнатной температуре.