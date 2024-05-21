пластырь гидрогелевый согревающий «Klифтон Hot Sticker» используется для быстрого облегчения боли в спине, мышцах и суставах.

Способ использования:

1) поверхность для наклеивания пластыря должна быть сухой и чистой;

2) откройте фольгированную упаковку и достаньте согревающий гидрогелевый пластырь «Klифтон Hot Sticker»;

3) снимите защитную пленку и приклейте пластырь к пораженному участку 1 или 2 раза в сутки (частота использования может быть повышена исходя из потребности пациента в обезболивающем эффекте);

4) запечатывать застежку «zip-lock» необходимо хорошо для хранения остатка пластырей в фольгированной упаковке, чтобы предупредить их высыхание.

Использовать пластырь можно только 1 раз.

Только для наружного использования. НЕ наклеивать пластырь на участок вокруг глаз, рта (губ), носа, слизистых оболочек, ран или повреждений кожи. Не используйте пластырь, если у Вас отмечались негативные последствия при контакте с любым видом пластырей. Прекратите использование пластыря немедленно при появлении следующих побочных эффектов, а именно: сыпи, зуда, покраснения и т.п. Обратитесь к врачу в случае возникновения нежелательных эффектов или аллергических реакций.

Пластырь может не клеиться к коже, если место наклеивания влажное или смазано жиром; также пластырь будет контактировать с кожей и оказывать свое действие через волосы или одежду.

Компания-производитель не несет ответственности в случае возникновения нежелательных реакций или последствий использования в случае, если изделие было использовано не по назначению и инструкции.