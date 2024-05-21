рекомендуется закапывать средство офтальмологическое Визилотон в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 1–2 капли 3–4 раза в сутки или по мере необходимости.

При закапывании до распределения жидкости на поверхности глаза может возникнуть кратковременное ощущение нечеткости зрения, которое исчезает после моргания.

Благодаря химическому составу и концентрации продолжительность и кратность использования средства офтальмологического Визилотон не ограничены, изделие является безопасным при длительном использовании, не вызывает привыкания.

Техника закапывания глаза:

1) Вымойте руки.

2) Встаньте перед зеркалом и указательным пальцем осторожно оттяните нижнее веко, чтобы сформировать место для глазных капель.

3) Наклоните голову назад и посмотрите вверх.

4) Возьмите флакон большим и указательным пальцами, держа руку напротив лица, и, слегка сжав флакон, закапайте рекомендуемое количество капель в глаза. Не прикасайтесь кончиком капельницы к руке, глазу или любой поверхности, так как это может привести к загрязнению р-ра.

5) Проведите эту процедуру с другим глазом.

6) Для равномерного распределения капель по поверхности глаза после закапывания рекомендуется моргнуть 3–4 раза.

7) Плотно закройте флакон крышкой после закапывания.