ВИЗИЛОТОН СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ (VISILOTON) (302899) - инструкция по применению Медицинские изделия
ВИЗИЛОТОН СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ инструкция по применению
Характеристика
декспантенол — провитамин В5, производная форма и спиртовой аналог пантотеновой кислоты. Декспантенол, входящий в состав средства офтальмологического Визилотон, обусловливает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие капель. Пантотеновая кислота действует как витамин после ее присоединения к коэнзиму А, являющемуся кофактором различных реакций, которые катализируются ферментами и сопровождаются переносом ацетильных групп. В офтальмологии декспантенол широко применяется в препаратах глазных капель или глазных мазей. При местном применении декспантенол проявляет противовоспалительные и противозудные свойства. Декспантенол стимулирует регенерацию слизистой оболочки глаза, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.
Таурин — сульфокислота, синтезируемая в организме человека из аминокислоты цистеина, играет существенную роль в процессе регенерации тканей. Таурин способствует улучшению энергетических процессов, стимулирует репаративные процессы при дистрофических заболеваниях, нормализует процессы, нарушение которых сопровождается значительным изменением метаболизма тканей глаза.
Гипромеллоза имеет высокую вязкость, является протектором эпителия роговицы, улучшает стабильность слезной пленки, устраняет все основные симптомы сухости и усталости глаз, увеличивает продолжительность контакта декспантенола и таурина с роговицей. Гипромеллоза способствует восстановлению, стабильности и воспроизведению оптических характеристик слезной пленки.
Свойства средства офтальмологического Визилотон:
- влияет на репаративные и регенеративные процессы, стимулирует восстановление поврежденных тканей;
- обладает противовоспалительными и противозудными свойствами;
- стимулирует регенерацию слизистой оболочки глаза, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон;
- способствует улучшению энергетических процессов, стимулирует репаративные процессы при дистрофических заболеваниях; нормализует процессы, нарушение которых сопровождается значительным изменением метаболизма тканей глаза;
- способствует восстановлению, стабильности и воспроизведению оптических характеристик слезной пленки;
- увлажняет и сохраняет физиологические свойства слизистой оболочки глаза при дефиците слезной жидкости благодаря формуле, обеспечивает быстрое начало действия и длительный эффект;
- устраняет симптомы «сухости и усталости» глаз вследствие длительной работы за компьютером, управления автомобилем, работы с мелким текстом, при аллергии, в сухом и жарком климате, при приеме некоторых лекарств, витаминов;
- удаляет аллергены со слизистой оболочки глаза;
- способствует более быстрой эвакуации выделений при воспалительных заболеваниях глаза и улучшает применение топических лекарственных препаратов.
Средство офтальмологическое Визилотон используется:
- для стимулирования репаративных и регенеративных процессов слизистой оболочки глаза и роговицы;
- в качестве поддерживающего средства при лечении инфекций переднего отдела глаза бактериального, вирусного и грибкового происхождения;
- для предупреждения прогрессирования помутнения хрусталика при катаракте;
- в составе комплексного лечения дистрофических заболеваний глаза;
- в составе комплексного лечения аденовирусного конъюнктивита;
- для уменьшения проявлений синдрома сухого глаза;
- с профилактической целью как средство для ежедневного увлажнения слизистой оболочки глаза для сохранения ее защитных физиологических свойств;
- с профилактической целью при пользовании контактными линзами;
- с профилактической целью при постоянном пребывании за компьютером, чтении, вождении автомобиля;
- для уменьшения зуда и ощущения дискомфорта в глазах (при раздражении ветром, курении);
- с профилактической целью для увлажнения слизистой оболочки глаза при работе во вредных условиях, при плохом освещении, а также при снижении выработки слезной жидкости с возрастом;
- для облегчения состояния больного при аллергических конъюнктивитах;
- для облегчения состояния больного после офтальмологических хирургических вмешательств;
- в составе комплексного лечения всех видов кератитов.
Рекомендации по использованию
рекомендуется закапывать средство офтальмологическое Визилотон в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 1–2 капли 3–4 раза в сутки или по мере необходимости.
При закапывании до распределения жидкости на поверхности глаза может возникнуть кратковременное ощущение нечеткости зрения, которое исчезает после моргания.
Благодаря химическому составу и концентрации продолжительность и кратность использования средства офтальмологического Визилотон не ограничены, изделие является безопасным при длительном использовании, не вызывает привыкания.
Техника закапывания глаза:
1) Вымойте руки.
2) Встаньте перед зеркалом и указательным пальцем осторожно оттяните нижнее веко, чтобы сформировать место для глазных капель.
3) Наклоните голову назад и посмотрите вверх.
4) Возьмите флакон большим и указательным пальцами, держа руку напротив лица, и, слегка сжав флакон, закапайте рекомендуемое количество капель в глаза. Не прикасайтесь кончиком капельницы к руке, глазу или любой поверхности, так как это может привести к загрязнению р-ра.
5) Проведите эту процедуру с другим глазом.
6) Для равномерного распределения капель по поверхности глаза после закапывания рекомендуется моргнуть 3–4 раза.
7) Плотно закройте флакон крышкой после закапывания.
Особые указания
риск, связанный с использованием средства офтальмологического Визилотон в период беременности и кормления грудью отсутствует, поскольку компоненты средства офтальмологического Визилотон не образовывают нерастворимых осадков с солями металлов и органическими остатками, которые содержатся в слезной жидкости и обладают оптимальным pH для тканей глаза. Компоненты средства офтальмологического Визилотон не являются фармакологически активными. Считается, что эти компоненты не абсорбируются системно, поэтому не ожидается какой-либо системной токсичности, влияния на репродуктивную функцию или эмбриофетальное развитие.
Объективного опыта использования средства у детей не существует.
При закапывании средства офтальмологического Визилотон до распределения жидкости на поверхности глаза может возникнуть кратковременное ощущение нечеткости зрения, ощущение жжения. Это нормально, ощущения исчезают после моргания. Пока зрение не восстановится, не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
не использовать средство одновременно с другими офтальмологическими средствами или препаратами.
При проведении дополнительной топической терапии интервал между использованием средства офтальмологического Визилотон и применением других препаратов должен составлять не менее 5 мин. Средство офтальмологическое Визилотон следует использовать последним.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.