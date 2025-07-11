Имплантат инъекционный Диарт (Implant Injection Diart)
2 препарата
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ИМПЛАНТАТ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 1 мл с 2-мя иглами 21g №1Юрия-Фарм
ИМПЛАНТАТ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 2 мл с 2-мя иглами 21g №1Юрия-Фарм
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Юрия-Фарм
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,8 %
Объем
1 мл
Медицинские изделия
Регистрация
13568/2014 от 05.12.2014