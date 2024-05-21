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Аптечка автомобильная-1 (Car first aid kit-1) (302503) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аптечка автомобильная-1 (Car first aid kit-1)
Цена в городе Киев
от 517,00 грн
Без рецепта
1 шт от 517,00 грн 1 шт от 523,80 грн 1 шт от 304,00 грн
В наличии в 161 аптеке
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Форма выпуска
Ама-1
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Аптечки/набор первой медицинской помощи