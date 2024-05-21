Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияАптечки/набор первой медицинской помощиАптечка автомобильная-1 (Car first aid kit-1) Аптечка автомобильная-1 (Car first aid kit-1) (302503) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 517,00 грн Без рецепта 1 шт от 517,00 грн 1 шт от 523,80 грн 1 шт от 304,00 грн В наличии в 161 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска Ама-1 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Аптечки/набор первой медицинской помощи