прочая посуда

Ершик для мытья бутылок Курносики

ЕРШИК ДЛЯ МЫТЬЯ БУТЫЛОК "КУРНОСИКИ" №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 40,00 грн
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Характеристики
Производитель
Sun Bond
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия