Краники

Краник 3-ходовой Алексфарм (Kranik 3-khodovoy Aleksfarm)

2 препаратаНайти все в аптеках
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Краник 3-ходовой "Alexpharm"
Краник 3-ходовой "Alexpharm"
№1
Global Medikit
от 15,96 грн
в 13 аптеках
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Краник 3-ходовой "Alexpharm"
Краник 3-ходовой "Alexpharm"
С поворотным фиксатором №1
Poly Medicure
Нет в наличии
Цены в Киев
от 15,96 грн
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Характеристики
Производитель
Global Medikit
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия