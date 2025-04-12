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Краник 3-ходовой Алексфарм (Kranik 3-khodovoy Aleksfarm)
2 препарата
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Краник 3-ходовой "Alexpharm"
№1
Global Medikit
от
15,96
грн
в 13 аптеках
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Краник 3-ходовой "Alexpharm"
С поворотным фиксатором №1
Poly Medicure
Нет в наличии
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Производитель
Global Medikit
Poly Medicure
Цены в
Киев
от
15,96
грн
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Характеристики
Производитель
Global Medikit
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
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